СМИ:: В проекте бюджета на 2024-2026 годы на космос заложено 800 миллиардов рублей

Ситуация с распространением вирусных инфекций в Москве стабилизировалась Строительство Южной рокады завершается - готовность трассы 85 процентов В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков На торги выставили участок под строительство объекта культурно-досуговой деятельности и спорта в Южном Бутове Почти 400 НКО подали заявки на конкурс грантов в соцсфере «Москва — добрый город»