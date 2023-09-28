СМИ:: В проекте бюджета на 2024-2026 годы на космос заложено 800 миллиардов рублей

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

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В следующем году программу будут финансировать почти на 286 миллиардов рублей, в 2025-м - почти 272 миллиарда, в 2026 - 258,1 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на развитие инвестпроектов российской-ракетно-космической промышленности.

Накануне пилотируемый "Союз МС-23" совершил посадку юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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