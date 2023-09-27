Индия разработала оборудование для планируемой миссии на Венеру в 2024 году

23 августа посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны, до этого посадочный модуль индийской межпланетной лунной Чандраян-3 успешно установил связь с орбитальным аппаратом Чандраян-2.

До этого Роскосмос сообщил, что космическая миссия «Луна-25» должна была выйти на предпосадочную орбиту, однако связь с аппаратом прервалась, после чего он столкнулся с поверхностью Луны и прекратил существование. Авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России, сказал «Радиоточке НСН» действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

