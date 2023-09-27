Индия разработала оборудование для планируемой миссии на Венеру в 2024 году

Индийская организация космических исследований разработала оборудование для планируемой миссии на Венеру в 2024 году, сообщил глава космического агентства Сридхара Сомнатх.

Он отметил, что исследование Венеры поможет ответить на некоторые вопросы в области космической науки. Предполагается, что станция к Венере будет запущена в 2024 году, но сроки еще не утверждены.

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23 августа посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны, до этого посадочный модуль индийской межпланетной лунной Чандраян-3 успешно установил связь с орбитальным аппаратом Чандраян-2.

До этого Роскосмос сообщил, что космическая миссия «Луна-25» должна была выйти на предпосадочную орбиту, однако связь с аппаратом прервалась, после чего он столкнулся с поверхностью Луны и прекратил существование. Авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России, сказал «Радиоточке НСН» действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

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Фото: roscosmos.ru
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