СМИ: У институтов РАН потребовали информацию о контактах ученых с иностранцами

В мае главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в государственной измене. Об этом говорится в открытом письме, размещенном на сайте ИТПМ. Сотрудники института обратились с просьбой защитить аэродинамическую науку в стране. В статье указано, что за последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков были арестованы по подозрению в госизмене.

Российские ученые всегда должны быть сотрудничать с зарубежными коллегами, их совместные работы теперь необоснованно считаются в ФСБ утечкой военной информации, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин «Радиоточке НСН».

