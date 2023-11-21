СМИ: У институтов РАН потребовали информацию о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки впервые потребовало от институтов Российской академии наук (РАН) собирать данные о контактах ученых с иностранцами, пишут «Ведомости».

Отмечается, что под такие контакты попадают любые международные мероприятия, которые проводились в 2023 году. Предоставляемые данные должны включать в себя имена и фамилии.

Томского ученого приговорили к 7,5 годам по делу о госизмене

В мае главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в государственной измене. Об этом говорится в открытом письме, размещенном на сайте ИТПМ. Сотрудники института обратились с просьбой защитить аэродинамическую науку в стране. В статье указано, что за последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков были арестованы по подозрению в госизмене.

Российские ученые всегда должны быть сотрудничать с зарубежными коллегами, их совместные работы теперь необоснованно считаются в ФСБ утечкой военной информации, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости /
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