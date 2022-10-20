Томского ученого приговорили к 7,5 годам по делу о госизмене

Томский областной суд приговорил физика Александра Луканина к 7,5 годам по делу о госизмене. Наказание ученый будет отбывать в исправительной колонии строго режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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О задержании 65-летнего ученого в Томске стало известно 1 октября 2020 года. Его подозревали в передаче секретных технологий в Китай. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о разработках, связанных с альтернативными источниками питания.

После ареста Луканина доставили в московское СИЗО «Лефортово».

Луканин работал в Томском политехническом университете, затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили в Шэньянский университет в Китае.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТомскУченыеГосизмена
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