Томского ученого приговорили к 7,5 годам по делу о госизмене

О задержании 65-летнего ученого в Томске стало известно 1 октября 2020 года. Его подозревали в передаче секретных технологий в Китай. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о разработках, связанных с альтернативными источниками питания.

После ареста Луканина доставили в московское СИЗО «Лефортово».



Луканин работал в Томском политехническом университете, затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили в Шэньянский университет в Китае.





