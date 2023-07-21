СМИ: первые испытания российской вакцины от Эболы закончатся к концу года

В испытаниях примут участие 64 добровольца. Они должны закончиться к концу 2023 года. Препарат «ФилоПан» создали на основе технологии, которая ранее применялась в препарате от SARS-CoV-2 «Спутник V». Используется дефектный аденовирус, который безопасен для человека, так как не способен размножаться в организме.

«ФилоПан» показал хорошие результаты при тестировании на животных.

Эбола и Марбург — смертельно опасные инфекции, которые распространены в Центральной и Западной Африке.

Ранее ещё восемь человек заразились в Экваториальной Гвинеи лихорадкой Марбург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

