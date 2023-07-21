СМИ: первые испытания российской вакцины от Эболы закончатся к концу года
Российский центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических исследований вакцины от вирусов Эбола и Марбург у Министерства здравоохранения РФ, сообщают «Известия».
В испытаниях примут участие 64 добровольца. Они должны закончиться к концу 2023 года. Препарат «ФилоПан» создали на основе технологии, которая ранее применялась в препарате от SARS-CoV-2 «Спутник V». Используется дефектный аденовирус, который безопасен для человека, так как не способен размножаться в организме.
«ФилоПан» показал хорошие результаты при тестировании на животных.
Эбола и Марбург — смертельно опасные инфекции, которые распространены в Центральной и Западной Африке.
Ранее ещё восемь человек заразились в Экваториальной Гвинеи лихорадкой Марбург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК ведет проверку после угроз вымогателей школьникам в Москве
- СМИ: первые испытания российской вакцины от Эболы закончатся к концу года
- Костомаров записал видео тренировки после протезирования
- В ГИБДД рассказали, в каких случаях можно ездить вдвоем на электросамокате
- Сотрудницы психдиспансера в Махачкале издевались над пациентами
- На Украине заявили, что российские станции РЭБ являются целью номер один для ВСУ
- США пообещали продолжить ввод антироссийских санкций
- Движение по Крымскому мосту возобновили после воздушной тревоги
- Офицер НАТО: украинская армия сдает позиции россиянам
- Путин рассказал о важности Арктической зоны для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru