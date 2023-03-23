ВОЗ: еще восемь человек заразились лихорадкой Марбург в Экваториальной Гвинее

Ещё восемь человек заразились в Экваториальной Гвинеи лихорадкой Марбург, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает агентство Reuters.

В ВОЗ напомнили, что недавняя вспышка этого заболевания в феврале 2023 года в этой же стране унесла жизни 20 человек, также случаи заражения фиксировались и в Танзании.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль из-за вспышки вируса в Гвинее

По мнению специалистов, возбудитель этого заболевания относится к тому же классу вирусов, что и вирус Эбола. У инфицированных поднимается резко температура, начинаются сильные головные боли, после чего в течение недели развиваются признаки геморрагической лихорадки. Смертность составляет от 25% до 90%. Против этого заболевания пока не существует лекарств.

Ранее, как сообщала НСН, африканский вирус может превзойти коронавирус.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:АфрикаЗаболеваниеИнфекцияВОЗВирус

Горячие новости

Все новости

партнеры