ВОЗ: еще восемь человек заразились лихорадкой Марбург в Экваториальной Гвинее
Ещё восемь человек заразились в Экваториальной Гвинеи лихорадкой Марбург, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает агентство Reuters.
В ВОЗ напомнили, что недавняя вспышка этого заболевания в феврале 2023 года в этой же стране унесла жизни 20 человек, также случаи заражения фиксировались и в Танзании.
По мнению специалистов, возбудитель этого заболевания относится к тому же классу вирусов, что и вирус Эбола. У инфицированных поднимается резко температура, начинаются сильные головные боли, после чего в течение недели развиваются признаки геморрагической лихорадки. Смертность составляет от 25% до 90%. Против этого заболевания пока не существует лекарств.
Ранее, как сообщала НСН, африканский вирус может превзойти коронавирус.
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