СМИ: Номер телефона Цукерберга из-за утечки данных оказался в Сети

Сообщается, что один из пользователей Twitter опубликовал скриншот с форума, на котором появились личные Цукерберга.

«Что касается утечки данных 533 миллионов человек - ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?» - отмечает NYP.

Ранее издание Business Insider сообщило об утечке личных данных 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, в том числе информации о 10 млн россиян. Речь идет о датах рождения, адресах, локациях, номерах телефонов и другой информации. Сведения опубликованы на одном из хакерских форумов.

