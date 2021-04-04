СМИ: Номер телефона Цукерберга из-за утечки данных оказался в Сети
Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга и личные данные еще 533 миллионов пользователей платформы оказались слиты в Сеть. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
Сообщается, что один из пользователей Twitter опубликовал скриншот с форума, на котором появились личные Цукерберга.
«Что касается утечки данных 533 миллионов человек - ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?» - отмечает NYP.
Ранее издание Business Insider сообщило об утечке личных данных 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, в том числе информации о 10 млн россиян. Речь идет о датах рождения, адресах, локациях, номерах телефонов и другой информации. Сведения опубликованы на одном из хакерских форумов.
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