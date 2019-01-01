Штраф Facebook как сигнал отрасли. Когда в сети начнут уважать приватность?

Федеральная комиссия по торговле США (FTC) обязала Facebook выплатить рекордный штраф в 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети. Кроме того, компанию обяжут исполнять обязательства по охране данных. Таким стал окончательный вердикт по делу об утечке данных более 90 миллионов пользователей в 2018 году.

Круглая сумма, которую должен выплатить Facebook, призвана стать сигналом другим компаниям, оперирующим персональными данными, заявил в эфире НСН председатель Совета фонда «Развитие цифровой экономики», экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Сама соцсеть от штрафа не пострадает, зато и другим не захочется повторять судьбу платформы Цукерберга.

«У таких штрафов цель больше не наказание Facebook, поскольку у него и с акциями всё неплохо, и с темпами развития, это больше отношение государства, высказанное в юридической форме. Это больше наглядное пособие для нас, для индустрии, чем для Facebook. Я думаю, он заранее узнал, к каким последствиям это приведёт, так же как и инвесторы. Это такой сигнал, что контроль и безопасность всё-таки важная история. Просто в результате все будут вести себя по отношению к данным пользователей не так безалаберно, как сейчас, а более разумно и эффективно», — заявил Клименко.