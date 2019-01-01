Штраф Facebook как сигнал отрасли. Когда в сети начнут уважать приватность?
Герман Клименко рассказал НСН, для чего в США выписали соцсети рекордный штраф за утечку данных пользователей.
Федеральная комиссия по торговле США (FTC) обязала Facebook выплатить рекордный штраф в 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети. Кроме того, компанию обяжут исполнять обязательства по охране данных. Таким стал окончательный вердикт по делу об утечке данных более 90 миллионов пользователей в 2018 году.
Круглая сумма, которую должен выплатить Facebook, призвана стать сигналом другим компаниям, оперирующим персональными данными, заявил в эфире НСН председатель Совета фонда «Развитие цифровой экономики», экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Сама соцсеть от штрафа не пострадает, зато и другим не захочется повторять судьбу платформы Цукерберга.
«У таких штрафов цель больше не наказание Facebook, поскольку у него и с акциями всё неплохо, и с темпами развития, это больше отношение государства, высказанное в юридической форме. Это больше наглядное пособие для нас, для индустрии, чем для Facebook. Я думаю, он заранее узнал, к каким последствиям это приведёт, так же как и инвесторы. Это такой сигнал, что контроль и безопасность всё-таки важная история. Просто в результате все будут вести себя по отношению к данным пользователей не так безалаберно, как сейчас, а более разумно и эффективно», — заявил Клименко.
В целом же, по его словам, в мире постепенно обозначился тренд на приватность и защиту персональных данных, заметил эксперт. Для полной его реализации не хватает только договорённости между государствами о взаимопомощи.
«Я уверен, что в течение 5-10 лет будет выстроено нормальное отношение к приватности. Скорее всего, уйдёт анонимность, не 100%, но в серую зону, которой будут заниматься, как в реальной жизни, только преступники. Скорее всего, всеобщий тренд на приватность и ограничение свободного доступа к данным пользователей будет продолжен. В целом, каждое государство понимает проблемы безопасности, но все немного плюют на соседей. Тот же Интерпол тяжело появлялся, а по сути, международный Гаагский суд, ЕСПЧ, все эти инфраструктуры призваны, чтобы можно было преследовать преступников и на территории других государств. Сейчас мы находимся на последней стадии: нам надо договориться с США, Китаем, Европой, Азией о том, что рано или поздно мы будем сотрудничать. Потому что сейчас получается смешная история: преступников мы выдаём, они выдают, но если идёт DOS-атака с территории США, например, найти концы невозможно, потому что нет сотрудничества вообще. Мне кажется, все уже поняли важность этой истории, просто сейчас будет торговля, кто больше может, у кого какие ресурсы. Потому что есть китайские предложения, есть американские. Мы неизбежно придём к тому, что государства будут сотрудничать», — заключил собеседник НСН.
Ранее в эфире НСН Герман Клименко рассказал, почему закон об обязательной идентификации пользователей электронной почты, внесённый в Госдуму сенатором Андреем Клишасом, не будет работать, как и ряд его предшественников в сфере интернет-безопасности.
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