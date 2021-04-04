Личные данные пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Данные включают личную информацию более 533 млн пользователей соцсети из 106 стран.

Среди них более 32 млн записей о пользователях в США, еще 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн - в Индии. Среди попавших в Сеть данных - номера телефонов, идентификационные данные Facebook, полные имена, места и даты рождения, биографические данные, в ряде случаев — адреса электронной почты.

По словам экспертов, утечка приведет к тому, что злоумышленники воспользуются ею для атак с применением социальной инженерии или попыток взлома.

Ранее в Министерстве цифрового развития России исключили утечку данных россиян, которые пользуются предустановленными в компьютеры и гаджеты отечественными приложениями. Ведомство подтверждает безопасность софта, который предустанавливают с 1 апреля на соответствующую технику.

