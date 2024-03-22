СМИ: Компьютеры Apple с чипами M оказались уязвимы перед хакерами

До этого стало известно, что кибершпионы собирали данные с устройств Apple с помощью специального шпионского импланта, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского» .

Хакеры использовали вредоносное ПО под названием TriangleDB, которое работало в памяти устройство и предоставляло возможности скрытого наблюдения. Уточняется, что всего шпионский имплант способен выполнять 24 команды, в том числе, менять, красть и удалять файлы с гаджета, а также управлять процессами на смартфоне, получать данные геолокации, передает «Радиоточка НСН».

