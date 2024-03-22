СМИ: Компьютеры Apple с чипами M оказались уязвимы перед хакерами
Исследователи выявили новую уязвимость под названием GoFetch в чипах Apple M, используемых в компьютерах Mac, сообщает портал ArsTechnica.
«Лазейка» позволяет злоумышленникам получать доступ к криптографической информации, которая хранится в кеш-памяти процессора, что ставит под угрозу любые зашифрованные данные. Исправить эту уязвимость на аппаратном уровне невозможно, считают эксперты.
До этого стало известно, что кибершпионы собирали данные с устройств Apple с помощью специального шпионского импланта, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского» .
Хакеры использовали вредоносное ПО под названием TriangleDB, которое работало в памяти устройство и предоставляло возможности скрытого наблюдения. Уточняется, что всего шпионский имплант способен выполнять 24 команды, в том числе, менять, красть и удалять файлы с гаджета, а также управлять процессами на смартфоне, получать данные геолокации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru