СМИ: Компьютеры Apple с чипами M оказались уязвимы перед хакерами

Исследователи выявили новую уязвимость под названием GoFetch в чипах Apple M, используемых в компьютерах Mac, сообщает портал ArsTechnica.

«Лазейка» позволяет злоумышленникам получать доступ к криптографической информации, которая хранится в кеш-памяти процессора, что ставит под угрозу любые зашифрованные данные. Исправить эту уязвимость на аппаратном уровне невозможно, считают эксперты.

«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на устройства Apple

До этого стало известно, что кибершпионы собирали данные с устройств Apple с помощью специального шпионского импланта, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского» .

Хакеры использовали вредоносное ПО под названием TriangleDB, которое работало в памяти устройство и предоставляло возможности скрытого наблюдения. Уточняется, что всего шпионский имплант способен выполнять 24 команды, в том числе, менять, красть и удалять файлы с гаджета, а также управлять процессами на смартфоне, получать данные геолокации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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