«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаку на устройства Apple

«Лаборатория Касперского» заявила, что была обнаружена целевая кибератака на устройства Apple, принадлежащие сотрудникам компании по всему миру, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибератакиЛаборатория КасперскогоAppleIphone

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