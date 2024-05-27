СМИ: Компания Маска создаст суперкомпьютер для работы с ИИ

Отмечается, что в распоряжении журналистов оказалась презентация, которую Маск недавно продемонстрировал инвесторам. Согласно данным, суперкомпьютер планируют создать к 2025 году.

Сообщается, что партнером компании Маска в этом проекте может оказаться корпорация Oracle. Представители стартапа xAI на запрос журналистов не ответили. Подчеркивается, что суперкомпьютер будет иметь как минимум в четыре раза больше кластеров графических процессоров, чем у существующих сегодня моделей.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска Neuralink получила разрешение властей США на имплантацию мозгового чипа второму пациенту, передает «Радиоточка НСН».

