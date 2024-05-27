СМИ: Компания Маска создаст суперкомпьютер для работы с ИИ
Принадлежащий миллиардеру Илону Маску стартап xAI намерен создать суперкомпьютер, который будет обрабатывать информацию, необходимую для работы чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok. Об этом сообщило издание The Information.
Отмечается, что в распоряжении журналистов оказалась презентация, которую Маск недавно продемонстрировал инвесторам. Согласно данным, суперкомпьютер планируют создать к 2025 году.
Сообщается, что партнером компании Маска в этом проекте может оказаться корпорация Oracle. Представители стартапа xAI на запрос журналистов не ответили. Подчеркивается, что суперкомпьютер будет иметь как минимум в четыре раза больше кластеров графических процессоров, чем у существующих сегодня моделей.
Ранее сообщалось, что компания Илона Маска Neuralink получила разрешение властей США на имплантацию мозгового чипа второму пациенту, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Польши ввели ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
- В Белоруссии начались совместные с Россией учения сил ВВС и ПВО
- «Обслужить-то некому!»: Какие трудности ждут владельцев иномарок в России
- Автоэксперт предупредил о бесполезности GPS-маяков для защиты машины от угона
- СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
- Путин: Поставщики из Узбекистана скоро выйдут на российский маркетплейс Ozon
- Вратарь Песьяков перешел из «Ростова» в «Крылья Советов»
- Будущий дефицит IT-специалистов в России оценили в один миллион человек
- СМИ: Уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица
- СМИ: Компания Маска создаст суперкомпьютер для работы с ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru