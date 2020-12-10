СМИ: Из-за масок в iPhone 13 могут вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID

Компания Apple думает над возвращением в iPhone 13 сканера отпечатков пальцев Touch ID, который исчез уже в iPhone X в 2017 году.

Владельцы iPhone пожаловались на новое обновление

Как сообщает 9to5Mac, в ходе опроса, который компания провела среди покупателей новых смартфонов iPhone 12, выяснилось, что многие пользователи жалуются на то, что из-за обязательного ношения масок во время пандемии функцией Face ID пользоваться неудобно. В защитной маске система безопасности владельца не распознает и приходится вводить пароль.

Ранее компания Apple признала и исправила уязвимость системы смартфонов iPhone.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Айфон
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