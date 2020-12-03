В iPhone обнаружили опасную уязвимость
Компания Apple признала и исправила уязвимость системы смартфонов iPhone. Об этом сообщает портал Appleinsider со ссылкой на британского эксперта по компьютерной безопасности Яна Бира.
Специалист описал критическую ошибку в своём блоге. По словам Бира, уязвимость давала возможность установить контроль над любым iPhone с помощью протокола беспроводной сети AWDL. Механизм позволял удалённо управлять фотографиями, сообщениями, электронной почтой и состоянием системы.
Эксперт рассказал, что работал над изучением технологии около полугода. С помощью инструмента из мини-компьютера Raspberry Pi и двух Wi-Fi-адаптеров Биру удалось взломать все смартфоны в радиусе действия. Специалист отметил, что со специальным оборудованием можно было бы взломать iPhone на расстоянии в сотни метров.
Appleinsider уточняет, что компания уже выпустила обновление системы для исправления уязвимости.
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