Владельцы iPhone пожаловались на новое обновление
Пользователи смартфонов iPhone сообщили, что после установки обновления ПО iOS 14.2 их устройства начала значительно быстрее разряжаться. Об этом сообщается на официальной форуме разработчиков Apple.
Отмечается, что проблема касается только некоторых устройств. Некоторые пользователи заявили о потере заряда на 40 процентов за ночь. У других телефон терял 50 процентов от объема аккумулятора всего за полчаса использования.
Чаще всего с проблемами сталкиваются владельцы iPhone серии XS, 7, 6s и SE. В Apple отреагировали на возникшую проблему и пообещали решить ее уже к следующему обновлению iOS 14.3.
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