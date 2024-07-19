СМИ: Глобальный технический сбой связан с работой Windows

Глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру, передает ABC. Как отмечает телекомпания, скорее всего, он связан с работой Windows. У людей по всему миру выбивает ошибку BSOD.

Сбой в Windows связан с датчиком Falcon, сообщает компания CrowdStrike, работающая в сфере информационной безопасности. Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.

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В результате ряд крупных авиакомпаний заявили о приостановке полетов из-за сбоя. Это в частности American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, сообщает Reuters. О проблемах с бронированием, приобретением билетов и регистрацией сообщила и турецкая компания Turkish Airlines.

В последний раз пользователи сервисов американской компании Microsoft сообщали о масштабных сбоях 5 июня 2023 года. Тогда по всему миру возникли проблемы с работой Outlook, Onedrive и Sharepoint.



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ФОТО: windows
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