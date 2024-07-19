СМИ: Глобальный технический сбой связан с работой Windows

Глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру, передает ABC. Как отмечает телекомпания, скорее всего, он связан с работой Windows. У людей по всему миру выбивает ошибку BSOD.

Сбой в Windows связан с датчиком Falcon, сообщает компания CrowdStrike, работающая в сфере информационной безопасности. Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.