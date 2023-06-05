Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на многочисленные сбои
Пользователи сервисов американской компании Microsoft сообщили о масштабных сбоях. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сообщения о сбоях начали поступать в 17:00 по московскому времени. Пользователи пожаловались на проблемы с работой Outlook, Onedrive и Sharepoint.
Больше всего сбоев зафиксировано в США - свыше 10 тысяч. С проблемами столкнулись жители Великобритании, Германии, Франции, Испании и Канады.
Также пользователи испытывают затруднения при входе в учетную запись на сайте Microsoft 365.
В апреле 2023 года Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10. Компания перестала выпускать обновления для операционной системы, напоминает «Радиоточка НСН».
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