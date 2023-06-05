Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на многочисленные сбои

Сообщения о сбоях начали поступать в 17:00 по московскому времени. Пользователи пожаловались на проблемы с работой Outlook, Onedrive и Sharepoint.

Больше всего сбоев зафиксировано в США - свыше 10 тысяч. С проблемами столкнулись жители Великобритании, Германии, Франции, Испании и Канады.

Также пользователи испытывают затруднения при входе в учетную запись на сайте Microsoft 365.

В апреле 2023 года Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10. Компания перестала выпускать обновления для операционной системы, напоминает «Радиоточка НСН».

