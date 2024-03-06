«С Рунетом и без iPhone»: Муртазин рассказал, чего ждать от атак в Красном море
Атаки хуситов в Красном море приведут к подорожанию доступа к глобальной сети, при этом подобное поведение демонстрирует безнаказанность и стимулирует к действию других желающих, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Атаки хуситов в Красном море не навредят Рунету, но могут привести к сбоям в работе устройств на Windows, Android и iOS, рассказал в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее компания HGC Global Communications Limited объявила, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, что может повлиять на четверть трафика. В повреждении инфраструктуры обвиняют повстанцев-хуситов в Йемене, контролирующих часть морского побережья страны. По мнению Муртазина, российский сегмент Интернета не пострадает от атак в Красном море, однако подобные ситуации негативно скажутся на работе гаджетов.
«За исключением отдельных регионов, где оптика прокладывается по дну моря, российские магистральные кабели находятся на территории страны. При повреждении кабелей Рунет в любом случае будет, но люди часто пользуются iPhone либо Android, компьютерами на Windows: техника станет работать хуже. В результате получить какие-то файлы будет проблематично, придется потратить больше времени. Полностью обезопасить себя можно, построив защищенные каналы связи, что невозможно. Прокладка кабеля по дну моря – дорогое удовольствие. На весь мир десяток кораблей, которые могут это делать. При этом жилы кабеля – около 8 сантиметров. Его даже якорем порвать можно, взрывать не надо. А скорость ремонта в Красном море – от 8 недель», - пояснил Муртазин.
По словам собеседника НСН, текущие атаки в перспективе могут привести к подорожанию Интернета.
«Судя по вчерашним отказам целого ряда глобальных сервисов, многие пользовались транзитными трафиком через эти каналы, они были недорогими. Россия в перспективе является косвенным выгодоприобретателем от ситуации, потому что транзитный трафик может уходить через российский канал. Но чем меньше каналов доступно, тем выше цены, Интернет уже становится дороже», - сказал он.
Он также добавил, что поведение хуситов транслирует безнаказанность подобных атак, что может привести и к более плачевным последствиям для глобального Интернета.
«Важно понимать, что хуситы пока атакуют только кабели в пределах досягаемости, ничто не мешает им поступать также в международных водах в любой точке мира. Глобально они демонстрируют, что атаковать можно и за это ничего не будет. Инфраструктура, которая проложена по дну океана, не защищена ничем. Любой человек с минимальным набором инструментов и желанием может перебить кабели. Думаю, что искушение сделать это сейчас будет у многих», - заключил эксперт.
Ранее хуситы заявили об ударах по двум эсминцам США в Красном море. Первые подобны атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракетная опасность объявлена в двух районах Курской области
- Украинский беспилотник попал в резервуар с топливом в Железногорске
- «Би-2» выступят в израильской Раанане
- Минздрав Тувы не подтвердил смерть пострадавшего после ЧП на ТЭЦ
- Матвиенко выступила против отправки деятелей культуры в Донбасс «на исправление»
- СМИ: Контрразведка Франции предотвратила теракт в Бельгии
- Музыканты из Европы, США и Африки приедут на Московский джазовый фестиваль
- Российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица на «Ле Монлид»
- Минздрав: В Туве после ЧП на ТЭЦ пострадали 23 человека
- «Холоп 3» может выйти в кинопрокат 23 января 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru