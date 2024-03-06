«С Рунетом и без iPhone»: Муртазин рассказал, чего ждать от атак в Красном море

Ранее компания HGC Global Communications Limited объявила, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, что может повлиять на четверть трафика. В повреждении инфраструктуры обвиняют повстанцев-хуситов в Йемене, контролирующих часть морского побережья страны. По мнению Муртазина, российский сегмент Интернета не пострадает от атак в Красном море, однако подобные ситуации негативно скажутся на работе гаджетов.

«За исключением отдельных регионов, где оптика прокладывается по дну моря, российские магистральные кабели находятся на территории страны. При повреждении кабелей Рунет в любом случае будет, но люди часто пользуются iPhone либо Android, компьютерами на Windows: техника станет работать хуже. В результате получить какие-то файлы будет проблематично, придется потратить больше времени. Полностью обезопасить себя можно, построив защищенные каналы связи, что невозможно. Прокладка кабеля по дну моря – дорогое удовольствие. На весь мир десяток кораблей, которые могут это делать. При этом жилы кабеля – около 8 сантиметров. Его даже якорем порвать можно, взрывать не надо. А скорость ремонта в Красном море – от 8 недель», - пояснил Муртазин.

По словам собеседника НСН, текущие атаки в перспективе могут привести к подорожанию Интернета.

«Судя по вчерашним отказам целого ряда глобальных сервисов, многие пользовались транзитными трафиком через эти каналы, они были недорогими. Россия в перспективе является косвенным выгодоприобретателем от ситуации, потому что транзитный трафик может уходить через российский канал. Но чем меньше каналов доступно, тем выше цены, Интернет уже становится дороже», - сказал он.