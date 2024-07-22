СМИ: Глобальный сбой Windows возник из-за соглашения Microsoft с Еврокомиссией

Глобальная техническая неисправность в операционной системе Windows стала результатом соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному обеспечению. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя фирмы.

По данным газеты, компания не может так же жестко ограничить доступ к своей операционной системе, как это сделала Apple, поскольку она обязана соблюдать условия соглашения с Еврокомиссией.