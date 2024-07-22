СМИ: Глобальный сбой Windows возник из-за соглашения Microsoft с Еврокомиссией

Глобальная техническая неисправность в операционной системе Windows стала результатом соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному обеспечению. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя фирмы.

По данным газеты, компания не может так же жестко ограничить доступ к своей операционной системе, как это сделала Apple, поскольку она обязана соблюдать условия соглашения с Еврокомиссией.

Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров

В статье отмечается, что из-за открытой архитектуры Windows разработчики могут создавать мощные приложения с глубоким доступом к системе, что иногда приводит к серьезным сбоям, как это произошло недавно. В то время как продукция на базе Windows сталкивалась с глобальными проблемами, компьютеры Apple оставались стабильными, поскольку разработчики имеют ограниченный доступ к системе.

Утром 19 июля произошел масштабный сбой в работе устройств на базе Windows, затронувший операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление для их приложения кибербезопасности Falcon Sensor, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:программное обеспечениеСбойMicrosoft

Горячие новости

Все новости

партнеры