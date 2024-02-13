СМИ: AR-очки в будущем заменят планшеты

В обозримом будущем устройства дополненной реальности могут вытеснить с рынка планшеты, пишет Bloomberg.

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Обозреватель издания Марк Гурман назвал очки Vision Pro компании Apple противоречивыми. Он отметил, что это устройство. несмотря на все недостатки первого поколения, выглядит как реальный девайс из будущего.

По оценке Гурмана, через несколько лет рынок заполнится большим количеством AR-моделей, что станет причиной вымирания гаджетов для развлечений.

«Очки — альтернатива вашему компьютеру, когда вы сидите на диване, в кровати или в самолете - в тех же местах, где вы можете использовать iPad», - отметил обозреватель.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в разговоре с НСН допустил, что VR-шлем от Apple будет популярен в России.

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ФОТО: скриншот презентации
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