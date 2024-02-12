Lenovo выпустит ноутбук с прозрачным экраном
Корпорация Lenovo представит первый на рынке ноутбук с прозрачным экраном, пишет издание Windows Report.
Через переднюю панель будет проходить свет, а при закрытии компьютера сквозь новый дисплей будет видна клавиатура, уточняют журналисты. OLED-экран будет полностью прозрачным.
Предполагается, что более подробная информация о характеристиках инновационного ноутбука будет представлена на выставке Mobile World Congress 2024, которая пройдет в Барселоне с 26 по 29 февраля.
Судя по опубликованным изданием изображениям можно предположить, что техника будет оснащена металлическим корпусом, большим тачпадом и черной подложкой под экран.
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