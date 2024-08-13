СМИ: Apple выпустит четыре смартфона под управлением ИИ

По данным агентства, изменения затронут размеры некоторых гаджетов, в частности экран стандартной модели Pro вырастет с 6,1 до 6,3 дюйма, а Pro Max – с 6,7 до 6,9 дюйма. Флагманские модели получат новый цвет «розовое золото».

Все четыре устройства обзаведутся кнопкой Action Button, которая ранее присутствовала во флагманских моделях 2023 года выпуска, а на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max появится дополнительная кнопка для расширенного управления камерой.

Ранее стало известно, что Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

