СМИ: Apple выпустит четыре смартфона под управлением ИИ
Американская корпорация Apple осенью текущего года выпустит iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые будут работать с платформой искусственного интеллекта Apple Intelligence, сообщило Bloomberg.
По данным агентства, изменения затронут размеры некоторых гаджетов, в частности экран стандартной модели Pro вырастет с 6,1 до 6,3 дюйма, а Pro Max – с 6,7 до 6,9 дюйма. Флагманские модели получат новый цвет «розовое золото».
Все четыре устройства обзаведутся кнопкой Action Button, которая ранее присутствовала во флагманских моделях 2023 года выпуска, а на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max появится дополнительная кнопка для расширенного управления камерой.
Ранее стало известно, что Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru