СМИ: Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone

Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, она может быть выпущена в следующем году. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники.

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Согласно данным, тонкий iPhone может быть выпущен одновременно с iPhone 17, который ожидается в сентябре 2025 года. Отмечается, что цена на устройство может быть выше, чем на iPhone Pro Max, который на сегодняшний день является самой дорогой моделью Apple.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет Samsung сохранил лидерство на рынке смартфонов, продавая рекордные 2,9 млрд устройств. Отмечается, что Apple расположилась на втором месте с результатом в 2,203 млрд проданных смартфонов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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