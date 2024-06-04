«Смешарики» запустили бесконечный стрим «Нейрорадио» на YouTube

«Смешарики» и лейбл Riki Music запустили бесконечный стрим «Нейрорадио» на YouTube. В нем транслируются треки, сгенерированные нейросетью на основе текстов песен из анимационного сериала «Смешарики».

По словам авторов проекта, теперь знаменитые «Обормот», «От Винта!» или «Город Омск» зазвучат в непредсказуемых обработках и аранжировках. Например, в стиле кантри, дабстеп или аниме-опенинга.

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Все треки, за исключением текстов, полностью созданы с помощью нейросети: голос, музыка и сведение принадлежат искусственному интеллекту.

Ранее «Смешарики» выпустили новый музыкальный альбом «Мастер Беспорядка». Сборник составили музыкальные композиции этого мультипликационного сериала, которые ранее не публиковались.

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ФОТО: Группа компаний «Рики»
ТЕГИ:ПесниМультфильмИскусственный Интеллект

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