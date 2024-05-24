«Мастер Беспорядка»: «Смешарики» выпустили новый альбом
«Смешарики» выпустили новый музыкальный альбом «Мастер Беспорядка» в коллаборации с лейблом Riki Music. Сборник составили музыкальные композиции этого мультипликационного сериала, которые ранее не публиковались.
Всего «Мастер Беспорядка» насчитывает 14 оригинальных треков, записанных бессменными композиторами сериала Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. Композиции рассчитаны на любой вкус - здесь и бодрые песни из сезона «Смешарики. Новые приключения», и знаменитый танцевальный «Индийский чай».
Любители романтики заслушаются лирическим романсом из «Утерянных извинений». Можно услышать на альбоме и трогательную колыбельную из культовой серии «Смысл жизни», когда Бараш и Кар-Карыч искали таинственную «Кузинатру».
Бонусным треком стала песня «Мы летим» из мультсериала «Летающие звери» в исполнении СмешBand. Вокальные партии исполнили сами авторы: Марина Ланда и Сергей Васильев. Кроме того, на YouTube-канале Riki Music опубликован клип на заглавный трек сборника «Мастер Беспорядка». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», альбом уже доступен на всех музыкальных площадках.
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