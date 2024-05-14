«Азбука со Смешариками» познакомит с обычаями эвенков и чукчей

Каждая из десяти новых серий по три минуты познакомит зрителей с необычными и интересными культурными и историческими фактами из жизни страны. Продолжение образовательных серий выйдет осенью 2024 года.



Первый сезон из семи серий «Азбуки со Смешариками» стартовал в июне 2022 года. В нем рассказывается о занимательных фактах из жизни народов, проживающих на территории России. Сериал вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards 2022 в номинации «Культурный код».



Ранее создатели «Смешариков» рассказали о востребованности за рубежом, а также о том, что стоимость минуты 2D-анимации сегодня начинается от 550 тысяч рублей, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

