«Азбука со Смешариками» познакомит с обычаями эвенков и чукчей
Группа компаний «Рики» подготовила новые эпизоды «Азбуки дружбы народов со Смешариками», которые расскажут о культуре и обычаях аварцев, коми, карелов, чувашей, а также осетинцев и ненцев, эвенков и нанайцев, чукчей и русских.
Каждая из десяти новых серий по три минуты познакомит зрителей с необычными и интересными культурными и историческими фактами из жизни страны. Продолжение образовательных серий выйдет осенью 2024 года.
Первый сезон из семи серий «Азбуки со Смешариками» стартовал в июне 2022 года. В нем рассказывается о занимательных фактах из жизни народов, проживающих на территории России. Сериал вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards 2022 в номинации «Культурный код».
Ранее создатели «Смешариков» рассказали о востребованности за рубежом, а также о том, что стоимость минуты 2D-анимации сегодня начинается от 550 тысяч рублей, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru