Чем обернется для человечества создание искусственной ДНК
Люди с генетическими заболевания живут сегодня до 60-70 лет, передавая их потомкам, заявил в эфире НСН Евгений Лильин.
Создание искусственной человеческой ДНК без генов болезней и патологий существенно улучшит жизнь будущих поколений, заявил в интервью НСН заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.
Ранее стало известно, что ученые из Кембриджа приступили к работам по созданию искусственной человеческой ДНК. крупнейшая медицинская благотворительная организация мира, британский Wellcome Trust выделил на проект 10 млн фунтов, пояснив, что потенциальные выгоды превышают риски. Лильин объяснил, что это может дать человечеству.
«Раньше такие опыты не проводились, но они имеют большую перспективу в случае удачи. Создание ДНК без генов или групп генов, отвечающих за те или иные болезни, - это великое дело. Мы должны очень хорошо понимать, что, если раньше те или иные патологии не доживали до половозрелого возраста и не размножались, передавая свои патологические гены потомству, то теперь происходит прямо противоположное. Поэтому создание ДНК, лишенных тех или иных патологических генетических проблем, - это светлое будущее. Насколько британцы уйдут в этом вперед покажет время, потому что рядом японцы и американцы», - сказал Лильин.
При этом отметил, что будущие поколения могут оказаться в сложном положении из-за генетических заболеваний.
«Люди с теми или иными генетическими наследственными заболеваниями без особых проблем доживают до 60-70 лет. В результате геометрический рост патологий неизбежно будет способствовать тому, что будущее поколение окажется в весьма сложном положении», - заключил собеседник НСН.
Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн ранее объявил о продаже пустых банок, содержащих его ДНК. Авторы этой идеи отмечают, что фанаты в будущем смогут попытаться «клонировать Оззи и наслаждаться им сотни лет», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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