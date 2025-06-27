Создание искусственной человеческой ДНК без генов болезней и патологий существенно улучшит жизнь будущих поколений, заявил в интервью НСН заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

Ранее стало известно, что ученые из Кембриджа приступили к работам по созданию искусственной человеческой ДНК. крупнейшая медицинская благотворительная организация мира, британский Wellcome Trust выделил на проект 10 млн фунтов, пояснив, что потенциальные выгоды превышают риски. Лильин объяснил, что это может дать человечеству.