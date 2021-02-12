«Яндекс» обвинили в сокрытии реальных объёмов утечки паролей

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила взлом 4887 почтовых ящиков пользователей «Яндекс.Почты» по вине сотрудника компании. Выяснилось, что один из трех системных администраторов, имевших право доступа к почте пользователей для работ по техподдержке сервиса, несанкционированно предоставлял доступ в ящики клиентов. «Яндекс» сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в эфире НСН предположил, что утечка составляет гораздо большее количество пользовательских паролей.

«Я подозреваю, что утечка серьезная, и утекло гораздо больше 5 тысяч паролей. Думаю, "Яндексу" невыгодно оглашать большие цифры, они все-таки котируются на бирже, поэтому всевозможные утечки негативно влияют на стоимость акций и на репутацию компании. Но у "Яндекса" не так часто что-то утекает, хотя надо помнить, что слабое звено – это человек. Недобросовестный сотрудник, которого можно подкупить и скачать всю почту интересующего вас лица. Это пробел службы безопасности, кадровой службы. Возможно, отсутствовал контроль за деятельностью системных администраторов», - отметил он.