Россиян призвали не ждать дешевого iPhone 17
Снижение цены на iPhone 16 связано с укреплением рубля и ожиданием выхода новой модели, но iPhone 17 на старте продаж более доступным не станет, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
На снижение цены iPhone 16 повлияло снижение курса доллара, большая конкуренция и ожидание выхода новой модели, рассказал НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Стоимость базового смартфона серии iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке. За последние три месяца стоимость гаджета снизилась почти на 15%, подсчитало издание Hi-Tech Mail.ru. В Apple Store базовый iPhone 16 объемом 128 ГБ можно приобрести по цене от 73 тысяч рублей, на отечественных маркетплейсах – от 60 тысяч рублей, а в московском ТЦ «Горбушкин Двор» - от 50 тысяч рублей. При этом на старте продаж гаджет стоил не меньше 100 тысяч рублей.
«У айфонов, как и у другой техники, есть волнообразное ценообразование, оно зависит от спроса и предложения. Наибольший спрос на смартфоны Apple отмечается с середины сентября до конца декабря, потому что выходит новая модель. Сейчас, во-первых, все, кто хотел, уже купили iPhone 16, во-вторых, курс валюты стабилизировался. В-третьих, есть большая конкуренция. Все это приводит к корректировке в сторону уменьшения цены», - пояснил Кусков.
Снижение на iPhone 16 еще возможно в пределах 10%, считает он. Однако ждать, что новые смартфоны Apple подешевеют до уровня среднего сегмента, не стоит.
«Они не будут дешеветь до умопомрачения. Корректировка возможна еще в пределах 10%. Продавцы ждут запуск новой модели через три месяца. Цена на все предыдущие модели - iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 - будет снижаться, но новый iPhone 17 будет идти по полной стоимости. Это все-таки премиум сегмент и стоимость таких аппаратов не будет находиться на уровне среднего сегмента», - сказал аналитик.
В США покупатели, вероятно, будут отказываться от техники Apple из-за роста цен на нее в пользу китайских и корейских устройств, а в России прекратят покупать iPhone из США и сделают выбор в пользу импорта из Юго-Восточной Азии или Дубая на фоне торговых войн президента США Дональда Трампа, заявлял ранее НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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