Снижение на iPhone 16 еще возможно в пределах 10%, считает он. Однако ждать, что новые смартфоны Apple подешевеют до уровня среднего сегмента, не стоит.

«Они не будут дешеветь до умопомрачения. Корректировка возможна еще в пределах 10%. Продавцы ждут запуск новой модели через три месяца. Цена на все предыдущие модели - iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 - будет снижаться, но новый iPhone 17 будет идти по полной стоимости. Это все-таки премиум сегмент и стоимость таких аппаратов не будет находиться на уровне среднего сегмента», - сказал аналитик.

В США покупатели, вероятно, будут отказываться от техники Apple из-за роста цен на нее в пользу китайских и корейских устройств, а в России прекратят покупать iPhone из США и сделают выбор в пользу импорта из Юго-Восточной Азии или Дубая на фоне торговых войн президента США Дональда Трампа, заявлял ранее НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

