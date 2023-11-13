«Сказки!»: В России исключили удар солнечных бурь по глобальной системе связи

Профессор физики и астрономии Питер Беккер из Университета Джорджа Мейсона провел исследование, которое показало, что мощные солнечные бури могут нанести критический удар по глобальной системе связи, включая интернет. Эти бури, вызванные выбросами заряженных частиц от Солнца, способны искажать магнитное поле Земли, что приводит к серьёзным нарушениям в работе спутников и наземных коммуникаций, считает ученый. Об этом сообщил портал Ferra.expert. По мнению эксперта, уничтожение интернета солнечными бурями исключено.

«Это касается только спутниковой связи, космической связи, ультракоротких волн. Если мы говорим об обычной сотовой связи, она защищена от этого полностью, равно как и интернет. Кроме спутника, вряд ли что-то может быть задето подобным образом. Рассказы о Каррингтонском событии 1859 года, когда такие бури якобы привели к разрушению телеграфной системы и поражению током операторов, считаю сказками. Никакая наземная аппаратура не может быть выведена из строя в результате такого происшествия, потому что атмосфера нас защищает», — сказал Муртазин.

Ранее заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин заявил, что в 2025 году ожидается пик солнечной активности, что увеличит интенсивность магнитных бурь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

