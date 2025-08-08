Под Иркутском микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал

Микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал в Ольхонском районе Иркутской области. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным ведомства, днем в пятницу транспортное средство непроизвольно начало движение и скатилось по склону в Байкал.

«В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы», - указано в сообщении.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

По данным прокуратуры области, ЧП произошло рядом с туристической базой «Тойнак». В микроавтобусе находились 17 человек, нескольким из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Иркутской области на трассе Р-258 «Байкал» столкнулись три автомобиля Honda и тягач Sitrak, три человека погибли, пишет RT.

