Под Иркутском микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал
Микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал в Ольхонском районе Иркутской области. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По предварительным данным ведомства, днем в пятницу транспортное средство непроизвольно начало движение и скатилось по склону в Байкал.
«В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы», - указано в сообщении.
Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
По данным прокуратуры области, ЧП произошло рядом с туристической базой «Тойнак». В микроавтобусе находились 17 человек, нескольким из них потребовалась медицинская помощь.
Ранее в Иркутской области на трассе Р-258 «Байкал» столкнулись три автомобиля Honda и тягач Sitrak, три человека погибли, пишет RT.
