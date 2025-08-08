СМИ: В США изменили уровень реки для прогулки Вэнса с семьей

Мужчина и женщина в масках ограбили отделение Почты России на улице Медиков

Один человек пострадал в ДТП с участием двух автобусов на севере Москвы

В Москве арестовали вербовщиков трудовых мигрантов в террористы

В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»

Метеорологи опровергли версию о повышении температуры в Москве до плюс 45 градусов

Более ста диких животных спасла команда Московского зоопарка