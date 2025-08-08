СМИ: В США изменили уровень реки для прогулки Вэнса с семьей

Уровень реки Литл-Майами в американском штате Огайо изменили для обеспечения безопасности прогулки вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет New York Times.

«Военные инженеры подняли уровень реки... чтобы секретная служба могла обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время прогулки на лодке с семьей», - отмечает издание.

Представитель Вэнса Тейлор Ван Кирк сообщила, что политик отправился с близкими на лодочную экскурсию 2 августа, в свой 41-й день рождения. Вице-президент не знал о запросе на изменение стока воды в реку.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на следующих выборах главы государства, пишет RT.

ФОТО: AP / ТАСС
