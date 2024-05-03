«Шансов нет»: Российские компании не смогут повторить операционную систему Android

Российские компании не могут создать полноценный аналог мобильной операционной системы на основе Android, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сегодня крупные игроки рынка пытаются сделать лишь копии, которые сами даже не смогут контролировать.

VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android. Теперь каждая компания сосредоточится на собственной ОС, пишет «Коммерсант».