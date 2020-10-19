Северокорейские хакеры атаковали военные предприятия в России

Северокорейская хакерская группировка Kimsuky весной 2020 года атаковала военные и промышленные организации в России. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По словам главы отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасии Тихоновой, взломщики намеревались получить секретную информацию из аэрокосмических компаний, распространяя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети.

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Атакам подверглись компании «Ростех» и «РТ-Информ» (занимается информбезопасностью), пишет «Газета.ру».

Kimsuky также известна под названиями Velvet Chollima и Black Banshee, она занимается кибершпионажем, сообщает Ura.ru. Хакеры уже совершали нападения на компании Южной Кореи, а также на военные предприятия в России, на Украине, в Словакии и Турции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северная КореяХакеры
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