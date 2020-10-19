Северокорейские хакеры атаковали военные предприятия в России

Северокорейская хакерская группировка Kimsuky весной 2020 года атаковала военные и промышленные организации в России. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По словам главы отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасии Тихоновой, взломщики намеревались получить секретную информацию из аэрокосмических компаний, распространяя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети.