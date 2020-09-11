В Microsoft заявили о крупных кибератаках из России

Американская корпорация Microsoft заявила, что США подвергаются масштабным кибератакам из России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.

Россия и США стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году

Целью действий хакеров представители компании считают вмешательство в выборы президента США, которые состоятся уже 3 ноября текущего года. В компании не стали уточнять, хакеры какой из трех названных стран представляют большую угрозу для американских выборов, однако подчеркнули, что из России поступают хакерские атаки на более чем 200 американских компаний.

Как сообщает телеканал, IT-специалисты Microsoft смогли защититься от большей части атак. Как считает Microsoft, киберпреступники ориентируются на организации, связанные с внешней и внутренней политикой, вне зависимости от принадлежности к той или иной партии: атакам подвергались и республиканцы, и демократы.

В числе возможных виновников атак в компании назвали группировку Fancy Bear, которую ранее подозревали в работе на военную разведку РФ. Также их обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:MicrosoftВмешательство России В Выборы СШАРусские Хакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры