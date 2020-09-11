В Microsoft заявили о крупных кибератаках из России
Американская корпорация Microsoft заявила, что США подвергаются масштабным кибератакам из России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.
Целью действий хакеров представители компании считают вмешательство в выборы президента США, которые состоятся уже 3 ноября текущего года. В компании не стали уточнять, хакеры какой из трех названных стран представляют большую угрозу для американских выборов, однако подчеркнули, что из России поступают хакерские атаки на более чем 200 американских компаний.
Как сообщает телеканал, IT-специалисты Microsoft смогли защититься от большей части атак. Как считает Microsoft, киберпреступники ориентируются на организации, связанные с внешней и внутренней политикой, вне зависимости от принадлежности к той или иной партии: атакам подвергались и республиканцы, и демократы.
В числе возможных виновников атак в компании назвали группировку Fancy Bear, которую ранее подозревали в работе на военную разведку РФ. Также их обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
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