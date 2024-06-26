В России начались продажи Lamborghini Revuelto 2024 года

На российском авторынке появился новейший Lamborghini Revuelto 2024 года выпуска, пишет издание SPEEDME.RU.

Компания Bentley представила свой самый мощный дорожный автомобиль

Преемника легендарного Aventador можно заказать у бывшего официального дилера Lamborghini в Москве по цене 115 миллионов рублей.

Lamborghini Revuelto стал первым гибридным суперкаром итальянского бренда. Он оснащен гибридной силовой установкой, включающей 6,5-литровый V12 двигатель и два электромотора, что в совокупности обеспечивает мощность в 1015 лошадиных сил. До 100 км/ч итальянская новинка разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость Revuelto - 350 км/ч.

Ранее Bentley и Lamborghini поделили лидерство на рынке люксовых автомобилей в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lamborghini
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