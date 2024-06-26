В России начались продажи Lamborghini Revuelto 2024 года
На российском авторынке появился новейший Lamborghini Revuelto 2024 года выпуска, пишет издание SPEEDME.RU.
Преемника легендарного Aventador можно заказать у бывшего официального дилера Lamborghini в Москве по цене 115 миллионов рублей.
Lamborghini Revuelto стал первым гибридным суперкаром итальянского бренда. Он оснащен гибридной силовой установкой, включающей 6,5-литровый V12 двигатель и два электромотора, что в совокупности обеспечивает мощность в 1015 лошадиных сил. До 100 км/ч итальянская новинка разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость Revuelto - 350 км/ч.
Ранее Bentley и Lamborghini поделили лидерство на рынке люксовых автомобилей в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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