Сергунина: Москва представила спецпроект об искусственном интеллекте

Столичная интернет-платформа о цифровых решениях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). Вся информация об этой развивающейся технологии стала доступна на одной площадке. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов.

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Для повышения качества жизни в мегаполисе власти намерены и дальше стимулировать развитие новых технологий. В столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта, отметила заммэра.

На ICT.Moscow рассказывается о новейших российских и международных практиках применения искусственного интеллекта. Отдельно выделен блок из 300 московских ИИ-решений. Кроме того, на портале ежедневно публикуются новости об искусственном интеллекте, актуальные вакансии, аналитика, анонсы отраслевых событий и прочая информация.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что использованию информационных технологий в благотворительной практике будет посвящен цикл онлайн-мероприятий образовательного проекта «НКО Лаб», который пройдет в ноябре.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваИскусственный Интеллект
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