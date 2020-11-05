Сергунина: Москва представила спецпроект об искусственном интеллекте

Столичная интернет-платформа о цифровых решениях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). Вся информация об этой развивающейся технологии стала доступна на одной площадке. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов.