Наталья Сергунина пригласила представителей НКО на бесплатные вебинары по ИТ-технологиям
Использованию информационных технологий в благотворительной практике будет посвящен цикл онлайн-мероприятий образовательного проекта «НКО Лаб», который пройдет в ноябре. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, участники ближайших вебинаров научатся использовать современные цифровые решения, узнают, как лучше организовать дистанционную работу и как можно автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнерами.
11 ноября специалист в области организационного поведения и управления проектами Николай Бандурин в рамках вебинара «Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта» расскажет об инструментах, позволяющих выстроить эффективные коммуникации во время работы на удаленке.
12 ноября участники узнают, что такое CRM и как она помогает НКО улучшить работу с подопечными, жертвователями и партнерами. Ведущая вебинара «НКО и CRM. Постановка задач и выбор системы» консультант по фандрайзингу Екатерина Кузнецова.
Также вебинары запланированы на 18 и 25 ноября. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться можно на портале «Душевная Москва».
В докладе Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда» говорится о том, что в ближайшие пять лет у российских работодателей будут востребованы специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data.
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