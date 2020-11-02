Наталья Сергунина пригласила представителей НКО на бесплатные вебинары по ИТ-технологиям

11 ноября специалист в области организационного поведения и управления проектами Николай Бандурин в рамках вебинара «Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта» расскажет об инструментах, позволяющих выстроить эффективные коммуникации во время работы на удаленке.

12 ноября участники узнают, что такое CRM и как она помогает НКО улучшить работу с подопечными, жертвователями и партнерами. Ведущая вебинара «НКО и CRM. Постановка задач и выбор системы» консультант по фандрайзингу Екатерина Кузнецова.

Также вебинары запланированы на 18 и 25 ноября. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться можно на портале «Душевная Москва».

В докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда» говорится о том, что в ближайшие пять лет у российских работодателей будут востребованы специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data.

