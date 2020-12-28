Сергунина: более 370 услуг и сервисов предоставляется в Москве онлайн

Более 1,8 миллиарда раз жители Москвы обратились за электронными услугами и сервисами с момента их запуска в столице. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, практически любой вопрос москвичи сейчас могут решить онлайн, минуя посещение госучреждений. Информация о большинстве услуг размещена на портале mos.ru. Каждый месяц его посещают порядка 20 миллионов пользователей, 13 миллионов человек зарегистрировали на нем личные кабинеты.

В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов.