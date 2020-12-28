Сергунина: более 370 услуг и сервисов предоставляется в Москве онлайн
Более 1,8 миллиарда раз жители Москвы обратились за электронными услугами и сервисами с момента их запуска в столице. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
По ее словам, практически любой вопрос москвичи сейчас могут решить онлайн, минуя посещение госучреждений. Информация о большинстве услуг размещена на портале mos.ru. Каждый месяц его посещают порядка 20 миллионов пользователей, 13 миллионов человек зарегистрировали на нем личные кабинеты.
В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов.
На mos.ru жители оплачивают коммунальные услуги, оформляют документы, пользуются медицинскими сервисами.
Регистрация в личном кабинете дает возможность пользователем отслеживать статус оказания услуг, получать напоминания и настраивать виджеты с актуальной для себя информацией и услугами.
Только с начала 2020 года при оказании госуслуг горожанам не пришлось предоставлять более 70 миллионов документов.
Ранее сообщалось, что по развитию электронных сервисов Москва признана одним из лидеров в СНГ и ЕАЭС.
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