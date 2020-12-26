По развитию электронных сервисов Москва признана одним из лидеров в СНГ и ЕАЭС — Сергунина

Москва признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов на XIII Международном смотре-конкурсе городских практик «Город, где хочется жить». Столичные проекты по модернизации городской среды также названы лучшими инициативами.

«По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Дипломанты конкурса – проекты mos.ru, «Активный гражданин», мобильное приложение «Моя Москва», «Наш город», «Московская электронная школа» («МЭШ») и городской инвестиционный портал.

Результативность решений, социальный и экономический эффекты, возможность применения идей в других регионах вошли в число критериев оценок победителей. Лучшие из них войдут в «Библиотеку городских практик» конкурса и получат рекомендации к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.

Напомним, на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru горожане могут получить более 370 услуг и сервисов онлайн.

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ФОТО: pixabay.com
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