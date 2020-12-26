По развитию электронных сервисов Москва признана одним из лидеров в СНГ и ЕАЭС — Сергунина

Москва признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов на XIII Международном смотре-конкурсе городских практик «Город, где хочется жить». Столичные проекты по модернизации городской среды также названы лучшими инициативами.

«По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.