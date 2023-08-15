«Трафик и беспилотный транспорт»: В отрасли назвали причины перехода на 5G

Ранее Минцифры России представило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Согласно ему, к 2035 году сети 5G должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тысяч человек. Об этом сообщило агентство ТАСС. Кроме того, к этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Анкилов заявил, что, исходя из мирового опыта и состояния сетей предыдущих поколений, сети 5G, безусловно, будут пользоваться спросом.

«Во-первых, они нужны для разгрузки существующих сетей, поскольку имеющиеся технологии, скорее всего, уже не будут справляться с тем объемом трафика, который необходимо будет передавать по сетям мобильной связи. Во-вторых, должны получить широкое распространение технологии подключения устройств, для которых будут требоваться сети пятого поколения. Например, беспилотный транспорт, скорее всего, будет базироваться на сетях 5G. Также появится множество других приложений, для работы которых потребуется именно 5G. Что же касается отечественной 6G, она сейчас находится в разработке. Это будет еще более скоростной стандарт, но его внедрение — история очень дальней перспективы», — сказал Анкилов.

В заключение собеседник НСН добавил, что возможное введение утилизационного сбора на телеком-оборудование — еще один из источников финансирования разработки отечественного оборудования.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости интенсивного перехода на сети связи новых поколений. Он, в частности, подчеркнул недопустимость остановки на оказании мобильных услуг в стандарте LTE. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

