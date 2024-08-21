Сбой интернет-сервисов произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи

Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

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В ведомстве отметили, что атака уже отражена и сервисы работают в обычном режиме.

Ранее специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

В начале августа интернет-ресурсы подверглись массированной DDoS-атаке в Курской области.



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ФОТО: РИА Новости
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