Сбой интернет-сервисов произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи
21 августа 202415:16
Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
В ведомстве отметили, что атака уже отражена и сервисы работают в обычном режиме.
Ранее специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.
В начале августа интернет-ресурсы подверглись массированной DDoS-атаке в Курской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «НАШЕ Радио» начнет вещание в Феодосии
- Сбой интернет-сервисов произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи
- Мосгорсуд попросили заменить реальный срок Баязитовой и Архаровой на условный
- Блинкен: Израиль согласился вывести войска из сектора Газа
- СБУ отправила под арест настоятеля храма УПЦ в Винницкой области
- В работе WhatsApp и Telegram зафиксирован сбой
- SHAMAN намерен посетить 100 городов России с новой концертной программой
- Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
- ВСУ нанесли удар по жилому дому с человеком внутри в Белгородской области
- В Госдуме хотят ограничить покупку оружия для новых граждан России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru