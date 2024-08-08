Интернет-ресурсы подверглись массированной DDoS-атаке в Курской области
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и временно недоступны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи предпринимают все необходимые действия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации региона.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что продвижения украинских военных в приграничных Суджанском и Кореневском районах Курской области в течение суток не было допущено благодаря действиям подразделений прикрытия госграницы, пограничников, подразделений усиления и резервов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru