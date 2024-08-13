Маск: Соцсеть X столкнулась с DDOS-атакой перед интервью Трампа

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что его социальная сеть X, на которой планировалось транслировать интервью с экс-президентом Дональдом Трампом, столкнулась с массированной DDOS-атакой.

По словам бизнесмена, видеозапись его беседы с политиком может быть обнародована позднее. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы ее отразить.

Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на вечер 12 августа интервью Маску станет «беседой столетия». Детали формата и тем предстоящего интервью не раскрываются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

