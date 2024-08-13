Маск: Соцсеть X столкнулась с DDOS-атакой перед интервью Трампа
13 августа 202405:02
Миллиардер из США Илон Маск заявил, что его социальная сеть X, на которой планировалось транслировать интервью с экс-президентом Дональдом Трампом, столкнулась с массированной DDOS-атакой.
По словам бизнесмена, видеозапись его беседы с политиком может быть обнародована позднее. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы ее отразить.
Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на вечер 12 августа интервью Маску станет «беседой столетия». Детали формата и тем предстоящего интервью не раскрываются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru