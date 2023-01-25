Сбербанк зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

«InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами. InterSphere взаимодействует с автоматизированной банковской системой и авторизационными/процессинговыми хостами по протоколу NDC и ISO», — отмечается в сообщении.

Новое ПО позволяет управлять банкоматами, системой электронной очереди, электронными кассирами, депозитными машинами. Разработка функционирует под управлением различных операционных систем, в том числе Linux.

Как отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, на InterSphere уже работает 80% программного обеспечения банкоматов организации. Внедрение ПО на рынке поможет снизить зависимость от зарубежных вендоров, сократить расходы на обслуживание, увеличить доступность и безопасность банкоматов.

