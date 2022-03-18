Сбербанк посоветовал не обновлять ПО устройств

Сбербанк порекомендовал россиянам временно отказаться от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сбербанк
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