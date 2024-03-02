Военные США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море
Американские силы ударили по готовой к запуску и нацеленной на Красное море ракете класса «земля-воздух», расположенной на территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.
«Первого марта примерно в 12.40 силы Центрального командования ... нанесли удар в целях самообороны по ракете "земля-воздух" поддерживаемых Ираном хуситов», — указано в заявлении.
В CENTCOM подчеркнули, что снаряд находился на подконтрольной хуситам территории Йемена.
Ранее США нанесли серию ударов по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов), поразив три крылатые ракеты и два морских беспилотника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru