СМИ: Хуситы повредили связывающие Европу и Азию подводные интернет-кабели
Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) повредило четыре подводных кабеля в Красном море, обеспечивающих интернет-соединение между Европой и Азией. Об этом пишет издание Globes.
«Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены ... между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке», — отмечается в материале.
По данным СМИ, коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Из-за инцидента произошли «серьезные сбои» интернет-соединения между Европой и Азией, сильнее других пострадали пользователи из Индии и стран Персидского залива.
Ожидается, что на ремонт поврежденных коммуникаций уйдет не менее восьми недель.
Ранее хуситы затопили британский балкер Rubymar, напоминает Ura.ru. Судно затонуло в Аденском заливе после удара несколькими ракетами, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru