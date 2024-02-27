СМИ: Хуситы повредили связывающие Европу и Азию подводные интернет-кабели

«Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены ... между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке», — отмечается в материале.

По данным СМИ, коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Из-за инцидента произошли «серьезные сбои» интернет-соединения между Европой и Азией, сильнее других пострадали пользователи из Индии и стран Персидского залива.

Ожидается, что на ремонт поврежденных коммуникаций уйдет не менее восьми недель.

Ранее хуситы затопили британский балкер Rubymar, напоминает Ura.ru. Судно затонуло в Аденском заливе после удара несколькими ракетами, пишет «Свободная пресса».

