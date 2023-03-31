РЖД представит российский аналог «Ласточки» в августе

По данным агентства, российский поезд будет отличаться от немецкого более технологичным и современным дизайном. Технические параметры состава пока не раскрываются.

У поезда будет более узкая форма кузова, светодиодные фары. Нижняя часть имеет красный «воротничок».

РЖД снизили закупки «Ласточек» в два раза, заявил гендиректор госкомпании Олег Белозеров, передает НСН.

