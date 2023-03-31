РЖД представит российский аналог «Ласточки» в августе
31 марта 202301:14
Отечественный аналог скоростного поезда «Ласточка» планируется представить в августе 2023 года, сообщает ТАСС.
По данным агентства, российский поезд будет отличаться от немецкого более технологичным и современным дизайном. Технические параметры состава пока не раскрываются.
У поезда будет более узкая форма кузова, светодиодные фары. Нижняя часть имеет красный «воротничок».
РЖД снизили закупки «Ласточек» в два раза, заявил гендиректор госкомпании Олег Белозеров, передает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru