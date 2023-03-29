Российский аналог поезда «Ласточка» появится у РЖД в этом году

По его словам, в этом году РЖД снизили закупки «Ласточек» в два раза, что связано с тем, что производитель завершит «мероприятия по технологической независимости».

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. После начала военной операции на Украине компания покинула российский рынок из-за антироссийских санкций.

РЖД ранее заявили, что будут обслуживать военных в приоритетном порядке, передает НСН.



