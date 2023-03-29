Российский аналог поезда «Ласточка» появится у РЖД в этом году

Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что во второй половине нынешнего года на железных дорогах появится полностью российский аналог электропоездов «Ласточка».

«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год»,— заявил Белозеров в среду во время выступления в Совете федерации.

Россиянам предложили шоп-туры в Белоруссию

По его словам, в этом году РЖД снизили закупки «Ласточек» в два раза, что связано с тем, что производитель завершит «мероприятия по технологической независимости».

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. После начала военной операции на Украине компания покинула российский рынок из-за антироссийских санкций.

РЖД ранее заявили, что будут обслуживать военных в приоритетном порядке, передает НСН.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"ласточка"РЖД

Горячие новости

Все новости

партнеры